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Андрей Каряка: конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов

Андрей Каряка: конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов
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Бывший российский футболист Андрей Каряка прокомментировал новость о том, что в расширенный состав сборной России на мартовские сборы не попал нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

«Мне понятно, почему Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу в сборную России. В национальную команду вызывается молодёжь, которая, надеюсь, в недалёком будущем сможет принять участие в международных играх.

Дзюба не вызван в сборную из-за личной обиды Карпина? Валерий Георгиевич об этом точно не заявлял. Конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов. Если бы об этом кто-то официально сказал, то это одно, а так что гадать на кофейной гуще?» — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

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