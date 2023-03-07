Орлов: среди наших нападающих Дзюбе нет равных. Соболев не попадает в основу «Спартака»
Поделиться
Комментатор Геннадий Орлов высказал поддержку нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, сравнив его с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.
«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба всё равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артём, — с голевым чутьём, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артёма.
Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», — сказал Орлов Sport24.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
22:11
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:33
-
20:28
-
20:24
-
20:13
-
20:09
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
19:03
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:42
Партнерский контент