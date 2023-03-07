Орлов: среди наших нападающих Дзюбе нет равных. Соболев не попадает в основу «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказал поддержку нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, сравнив его с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба всё равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артём, — с голевым чутьём, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артёма.

Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», — сказал Орлов Sport24.