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Орлов: среди наших нападающих Дзюбе нет равных. Соболев не попадает в основу «Спартака»

Орлов: среди наших нападающих Дзюбе нет равных. Соболев не попадает в основу «Спартака»
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Комментатор Геннадий Орлов высказал поддержку нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, сравнив его с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Я был уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву». Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба всё равно будет лучшим. У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артём, — с голевым чутьём, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных. Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав «Спартака». Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артёма.

Повторюсь, Дзюба поможет «Локомотиву». Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», — сказал Орлов Sport24.

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