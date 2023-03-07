Ромео Агрести: «Ювентус» выкупил у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина
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«Ювентус» выкупил у «Эвертона» права на итальянского форварда Мойзе Кина, сообщает журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».
Туринский клуб активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего форварда. Полноценный трансфер обошёлся «Ювентусу» в € 28 млн.
Кин находился в системе «Ювентуса» с 2011 года, за основную команду начал выступать в сезоне-2016/2017. В 2019 году форвард перешёл в «Эвертон», но провёл в английском клубе только один полный сезон. В 2021 году «Ювентус» арендовал футболиста с опцией выкупа.
В текущем сезоне чемпионата Италии на счету Кина 23 матча и пять голов.
С 2018 года Мойзе Кин вызывается в сборную Италии. Игрок является трёхкратным победителем чемпионата Италии в составе «Ювентуса».
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