Ромео Агрести: «Ювентус» выкупил у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина

«Ювентус» выкупил у «Эвертона» права на итальянского форварда Мойзе Кина, сообщает журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».

Туринский клуб активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего форварда. Полноценный трансфер обошёлся «Ювентусу» в € 28 млн.

Кин находился в системе «Ювентуса» с 2011 года, за основную команду начал выступать в сезоне-2016/2017. В 2019 году форвард перешёл в «Эвертон», но провёл в английском клубе только один полный сезон. В 2021 году «Ювентус» арендовал футболиста с опцией выкупа.

В текущем сезоне чемпионата Италии на счету Кина 23 матча и пять голов.

С 2018 года Мойзе Кин вызывается в сборную Италии. Игрок является трёхкратным победителем чемпионата Италии в составе «Ювентуса».