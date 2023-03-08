Евсеев объяснил, почему в российском футболе нет проблем с мотивацией даже без еврокубков
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о проблеме мотивации на фоне отстранения российских клубов от участия в еврокубках.
«А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это — за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи — турнирные или по развитию игроков.
Проблем с мотивацией игроков вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией. Я не знаю, как можно выходить играть без мотивации.
Сколько у нас команд в еврокубках играет? Сначала четыре было, потом стало шесть, потом опять стало четыре. Остальные что делают?", — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.
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