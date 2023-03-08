Евсеев объяснил, почему в российском футболе нет проблем с мотивацией даже без еврокубков

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о проблеме мотивации на фоне отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это — за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи — турнирные или по развитию игроков.

Проблем с мотивацией игроков вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией. Я не знаю, как можно выходить играть без мотивации.

Сколько у нас команд в еврокубках играет? Сначала четыре было, потом стало шесть, потом опять стало четыре. Остальные что делают?", — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.