Валерий Масалитин: в ЦСКА сейчас перебор средних футболистов. Языджи вообще не нужен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в армейский клуб. По мнению экс-футболиста, турок не нужен ЦСКА.

«Честно говоря, двоякое впечатление от возможного возвращения Языджи в ЦСКА. Начал-то он за здравие, но закончил за упокой. Ярко начинал и много забивал — около пяти-шести игр. Но после этого была его бледная тень. Не знаю, с чем это связано. Если с Языджи сразу не подписали контракт, то, наверное, он не устроил клуб.

Смысл снова возвращаться к этой кандидатуре? В ЦСКА уже и так перебор средних футболистов. Языджи на сегодняшний момент вообще не нужен», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.