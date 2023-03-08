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Валерий Масалитин: в ЦСКА сейчас перебор средних футболистов. Языджи вообще не нужен

Валерий Масалитин: в ЦСКА сейчас перебор средних футболистов. Языджи вообще не нужен
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в армейский клуб. По мнению экс-футболиста, турок не нужен ЦСКА.

«Честно говоря, двоякое впечатление от возможного возвращения Языджи в ЦСКА. Начал-то он за здравие, но закончил за упокой. Ярко начинал и много забивал — около пяти-шести игр. Но после этого была его бледная тень. Не знаю, с чем это связано. Если с Языджи сразу не подписали контракт, то, наверное, он не устроил клуб.

Смысл снова возвращаться к этой кандидатуре? В ЦСКА уже и так перебор средних футболистов. Языджи на сегодняшний момент вообще не нужен», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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