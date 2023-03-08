Шалимов прокомментировал ничью «Спартака» и «Урала»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче «Спартака» с «Уралом» (2:2), состоявшемся в Москве в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Урал» выглядел мощно, старался поджимать соперника и не давать разыгрывать. Выдвигались достаточно смело, прессинговали — агрессивная манера.
Большая потеря — дисквалификация Джикии. Каштанов просто продавливал Дуарте: напрягал, цеплялся за мяч, заработал пенальти. Плохой матч для Дуарте. Пара Джикия — Чернов смотрится более сыгранной, надёжной и мощной, чем пара Дуарте — Маслов.
Молодец Литвинов. В первом голе отмечу стремление пробить, а второй гол — просто супер, спартаковский мяч — как розыгрыш, так и исполнение завершающего удара.
По отменённому голу многое уже сказано. То, что смотрели повтор после свистка арбитра, — клоунада какая-то. Арбитр, несмотря на весь свой опыт, просто поспешил со свистком, ведь и Помазун, и Филипенко быстро поднялись. Странно, ведь при потенциальном «вне игры» судьи всегда дают доиграть эпизод и только потом свистят», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 8 марта 2023
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