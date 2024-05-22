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Бериша: «Ахмат» для меня — последний клуб, подпишу новый контракт и завершу здесь карьеру

Бериша: «Ахмат» для меня — последний клуб, подпишу новый контракт и завершу здесь карьеру
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Игрок «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своём будущем в команде из Грозного. Он дал понять, что намерен остаться в клубе.

«Останусь ли я в «Ахмате»? Конечно! У меня ещё год контракта. Я хочу завершить здесь карьеру. Думаю, скоро подпишу новый контракт с клубом. Хотел бы переехать в Москву? Нет-нет, для меня это последний клуб. Это моя мечта, я и моя семья, папа и мама хотим, чтобы я завершил карьеру в «Ахмате», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Отметим, что текущий трудовой контракт 32-летнего Бериши с «Ахматом» действует до лета 2025 года.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провел в составе грозненского клуба 181 матч, забил 24 мяча и отдал 22 голевые передачи.

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