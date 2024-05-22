Нападающий «Динамо» Мх Сердеров: четвёртый раз выхожу в РПЛ, со своей командой лучше

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров поделился эмоциями от выхода команды в Российскую Премьер-Лигу. Махачкалинцы обеспечили себе переход в высший дивизион страны за тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги.

«Максим Храмцов сказал, что пока не верится? Мне верится. Мы ждали этого, долго шли к этому. Рады, что наконец-то Премьер-Лига вернулась в Дагестан.

Я четвёртый раз выхожу из Первой лиги. Всё равно, со своей командой лучше же выходить. По последним играм все видели, что болельщики тоже заждались. Всё нас гнали вперёд, поэтому рады, что оправдали [ожидания] всех жителей Республики Дагестан. Надеюсь, с каждой игрой будет больше их приходить, поддерживать нас. Всех поздравляю!» — сказал Сердеров в интервью клубной пресс-службе.