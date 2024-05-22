Источник: Месси в 2020-м предложили € 30 млн от УЕФА для компенсации ковидных потерь

Стали известны подробности скандала, в котором были замешаны бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике, а также экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и президент УЕФА Александер Чеферин.

По информации The Objective, в течение как минимум трёх месяцев Пике и Месси, а также Рубиалес вели переговоры с главой УЕФА Чеферином об «отводе» средств из европейской организации, чтобы компенсировать сокращение зарплат, от которого пострадали некоторые футболисты во время пандемии. Отмечается, что президент УЕФА провёл несколько видеоконференций с Месси, Пике и Рубиалесом в 2020 году, чтобы разработать план, который позволит перенаправить средства игрокам. В ходе них футболистам предлагалось € 30 млн от УЕФА для компенсации ковидных потерь.