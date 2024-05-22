Канищев: «Динамо» должно решить задачу чемпионства, у них это происходит раз в 100 лет

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я думаю, что команда в виде «Динамо», которая имеет реальный шанс раз в жизни стать чемпионом, должна сделать всё, чтобы добиться результата. Для «Зенита» это будет очередное чемпионство, а для «Динамо» такое происходит раз в 100 лет. Поэтому «Динамо» должно решить эту задачу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром».