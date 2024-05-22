Нападающий «Лацио» Иммобиле высказался по поводу возможного ухода из команды

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что не видит причин покидать римский клуб. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Наполи» в обмен на форварда неаполитанцев Джованни Симеоне.

«Я уже говорил, у меня осталось два года контракта с «Лацио», и я счастлив здесь. Моя семья обосновалась, и я не вижу причин уезжать. Очевидно, что после такого сезона есть много вопросов и критики.

У меня было семь лет на исключительном уровне и один год со спадом в форме, также не помогли некоторые трудности со сменой тренера. То, что в течение многих лет я был тем, кто забивал больше голов и демонстрировал лучшие результаты, вполне покрывает мой провальный один год», — приводит слова Иммобиле Football Italia.

В нынешнем сезоне 34-летний Чиро Иммобиле принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.