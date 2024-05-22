Сергей Ташуев рассказал, что ему поступают звонки от клубов-участников Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о своём будущем после ухода из воронежского клуба.

«Когда ушёл из «Факела», мне поступали звонки от клубов и были намерения. Я жду, когда закончится сезон. Вот недавно «Пари НН» выбрал нового тренера… Не знаю его лично, но результат катастрофический: человека позвали исправить ситуацию, а он её усугубил очень сильно. Но это дело руководителей клуба, на их совести.

Сейчас предложений от российских клубов не жду, надо подождать завершения сезона. Мне поступают звонки от клубов из других стран, стран СНГ в том числе. Команды хорошего уровня – звонят клубы-участники Лиги чемпионов», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Сергея Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.