Оздоев: фанаты ПАОКа безумно любят команду, но иногда могут и встряску дать

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев поделился мнением о болельщиках греческой команды.

«У ПАОКа великолепные фанаты. Они любят, живут командой. Практически всегда приходят на базу — поговорить, поддержать команду. Когда плохие результаты — могут и встряску дать. Потому что они живут этим. На матчах они фантастически поддерживают, на выездные матчи едут толпами. Это огромный плюс. Круто, что у команды такая армия болельщиков, которая живёт этим. Мне это нравится. Отношения с ними нормальные. Да, я греческий язык не знаю, но понимаю, что они безумно любят свою команду: для них самое главное, чтобы футболист отдавался игре полностью. Я это делаю и всегда делал. Чего-то жёстокого, связанного с фанатами, мне не довелось видеть», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».