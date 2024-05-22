Левандовски — о Мбаппе: мы с ним разные игроки, но Килиан всегда опасен

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски сравнил себя с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Мы разные. Килиан — не типичный девятый номер, ему больше нравится использовать скорость и не быть привязанным к одной позиции. Он быстрый, ловкий нападающий, который может изменить игру в одно мгновение. Играть против него — всегда привилегия, и наша с ним встреча на Евро обещает быть приятной», — приводит слова Левандовского французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с национальными командами Франции, Нидерландов и Австрии.