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Сергей Семак: «Краснодар» или «Динамо»? Какая разница? «Зениту» надо самому побеждать

Сергей Семак: «Краснодар» или «Динамо»? Какая разница? «Зениту» надо самому побеждать
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о значении матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в рамках борьбы за чемпионство сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. Напомним, встреча состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное — самим побеждать. В остальном — как сложится, так сложится. Понятно, что нужна победа «Краснодара». Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отстающий от бело-голубых на три очка.

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