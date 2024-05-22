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«Они могут поймать кураж». Тренер «Рубина» — о предстоящем матче с «Сочи»

«Они могут поймать кураж». Тренер «Рубина» — о предстоящем матче с «Сочи»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Ранее «Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе страны.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они очень неплохо поработали. Мы же понимаем, что такое команда, которая борется за выживание. Это как раненые звери, которые будут кусаться до последнего. Даже если «Сочи» вылетел, я всё равно считаю, что это очень опасный соперник, он раскрепощённый. Это опасно очень, они могут поймать кураж. Поэтому недооценки здесь не должно быть.

Но «Сочи» в этой части сезона сработал неплохо. Мы видим, что та же «Балтика» неплохо выглядит. Почти все, кто бьются за выживание, они выглядят неплохо», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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