Кечинов: хочется, чтобы другая команда стала чемпионом в РПЛ, это пойдёт на пользу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями об исходе чемпионской гонки в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы верить, что в нынешнем сезоне у нас будет новый чемпион. У «Динамо» есть прекрасные шансы, но будет очень тяжело в Краснодаре, потому что «Краснодар» тоже имеет теоретические шансы на чемпионство. В последних играх «Динамо» мы видели, что команда играет неплохо и им везло. Если они будут так же играть в Краснодаре и будет такое везение, то, конечно, «Динамо» станет чемпионом.

Очень хочется, чтобы другая команда стала чемпионом. Это пойдёт на пользу нашему чемпионату. Потому что это популяризирует наш футбол. У «Динамо» есть много болельщиков, а благодаря чемпионству их станет больше. А также всё-таки немножко надоедает, когда одна команда становится чемпионом несколько лет подряд, поэтому это нужно разбавить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отстающий от бело-голубых на три очка.