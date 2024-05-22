«Астон Вилла» готовит предложение «Барселоне» по Рональду Араухо — Sport.es

Руководство «Астон Виллы» готовит предложение для «Барселоны» относительно трансфера центрального защитника Рональда Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, в переходе футболиста заинтересованы лично главный тренер Унаи Эмери и спортивный директор Рамон Мончи. При этом английский клуб рассчитывает усилиться Рональдом Араухо после выхода в групповой этап Лиги чемпионов по ходу следующего сезона. Однако в «Астон Вилле» не готовы осилить требуемую уже несколько месяцев сумму в размере € 80 млн за уругвайского футболиста, надеясь на торг, что создаст определённые сложности при осуществлении перехода.

Напомним, действующее трудовое соглашение 25-летнего Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость уругвайского защитника составляет € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ждёт от Араухо окончательного решения о своём будущем в клубе. При этом появлялись сообщения, что в подписании уругвайца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».