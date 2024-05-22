Игрок «Байера» Адли: никто из нас не вспомнит, что значит проиграть матч

Нападающий «Байера» Амин Адли высказался о значении серии без поражений в этом сезоне для игроков леверкузенской команды.

«Странное чувство. Никто из нас не вспомнит, что значит проиграть матч. Думаю, именно поэтому нам всё это удаётся – мы не хотим, чтобы серия без поражений прерывалась.

Прошла самая важная часть сезона, но сейчас не время терять самообладание. Мы сделали невероятное в чемпионате, оставшись непобеждёнными, однако поражения в двух финалах (Кубка Германии и Лиги Европы) очень болезненно скажутся на нас. Самое важное для нас сейчас – продолжить эту серию», — приводит слова Адли The Guardian.

Напомним, «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, а также не потерпел ни одного поражения за весь турнир. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой».

Сегодня, 22 мая, «Байер» сыграет в финале Лиги Европы с итальянской «Аталантой». Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.