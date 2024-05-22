Экс-хавбек «Челси» Пойет — об уходе Почеттино: меня потрясла эта новость

Бывший футболист лондонского «Челси» Густаво Пойет высказался о Маурисио Почеттино, который накануне покинул пост главного тренера «синих».

«Все, кто следит за «Челси», ожидали приятного лета и чего-то важного в следующем сезоне. Но мы не знаем, что происходит внутри клуба. Я был потрясён (когда узнал об уходе Почеттино. — Прим. «Чемпионата»), не мог в это поверить. Отчасти это казалось невозможным», — приводит слова Пойета Reuters.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.