Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции.

«В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции – если мы возьмём все команды. Единственное отличие от России: первая четвёрка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон – это «Зенит». Одна команда. В Греции такого нет. В этом есть определённые плюсы для чемпионата Греции. Но не знаю, как было раньше — это мой первый год в чемпионате Греции. То, что четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты и на европейской арене. ПАОК дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, «Олимпиакос» вообще вышел в финал. Но есть большая пропасть уже дальше: вот четвёрка команд, про которую говорил, а потом – огромная яма по уровню с остальными. В России более сбалансированная лига, если мы берём остальные команды», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.