«Барселона» должна погасить за восемь лет € 1,4 млрд долга по кредитам — Ara

«Барселона» должна выплатить € 1,4 млрд в счёт погашения кредитов за восемь лет. Об этом сообщает Ara.

По информации источника, около половины этой суммы каталонский клуб должен выплатить за четыре года. Аналитики полагают, что у «Барселоны» не будет необходимой суммы к указанному сроку, в связи с чем клубу придётся рефинансировать задолженность.

При этом эксперты называют нынешнее финансовое состояние «Барселоны» более стабильным, чем в прошлом году.

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Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей».