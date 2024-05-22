Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горшков: неплохо, если в РПЛ сменится чемпион, — «Динамо» имеет значительные шансы

Горшков: неплохо, если в РПЛ сменится чемпион, — «Динамо» имеет значительные шансы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ситуация такая, что каждый из трёх клубов может стать чемпионом РПЛ. Поэтому сложно предположить, как эти матчи сложатся у каждой команды. «Зениту» однозначно надо выигрывать свой матч, но чемпионство будет зависеть от игры «Краснодар» — «Динамо», поэтому надо надеяться, что всё сложится в пользу питерцев. Однако мне кажется, что более значительные шансы на чемпионство у «Динамо», хотя в Краснодаре играть непросто.

Будет неплохо, если в РПЛ сменится чемпион. «Зенит» являлся лидером в предыдущих сезонах, поэтому многие предрекали, что в этом году он выиграет чемпионство. Если другой клуб выиграет чемпионство, то это покажет, что всё возможно. Думаю, что это интересное развитие событий», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Сергей Семак: «Краснодар» или «Динамо»? Какая разница? «Зениту» надо самому побеждать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android