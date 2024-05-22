Горшков: неплохо, если в РПЛ сменится чемпион, — «Динамо» имеет значительные шансы

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ситуация такая, что каждый из трёх клубов может стать чемпионом РПЛ. Поэтому сложно предположить, как эти матчи сложатся у каждой команды. «Зениту» однозначно надо выигрывать свой матч, но чемпионство будет зависеть от игры «Краснодар» — «Динамо», поэтому надо надеяться, что всё сложится в пользу питерцев. Однако мне кажется, что более значительные шансы на чемпионство у «Динамо», хотя в Краснодаре играть непросто.

Будет неплохо, если в РПЛ сменится чемпион. «Зенит» являлся лидером в предыдущих сезонах, поэтому многие предрекали, что в этом году он выиграет чемпионство. Если другой клуб выиграет чемпионство, то это покажет, что всё возможно. Думаю, что это интересное развитие событий», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром».