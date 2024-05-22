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Оздоев: в чемпионской гонке я болею за «Зенит», но всё в руках «Динамо»

Оздоев: в чемпионской гонке я болею за «Зенит», но всё в руках «Динамо»
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Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Футболист признался, что болеет за свой бывший клуб — «Зенит». Однако он отметил, что судьба чемпионства находится в руках «Динамо».

«Из всех трёх команд – я в любом случае болею за «Зенит». Но тут всё в руках «Динамо»: самое главное не проиграть – и они чемпионы. Если они готовы стать чемпионами – должны это сделать. Получится или нет — это уже другой вопрос. У «Зенита» будет тяжёлая игра с «Ростовом», но я думаю, что они выиграют», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полное интервью с Оздоевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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