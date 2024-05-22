Amazon Prime снимет фильм про голкипера «Реала» Куртуа — The Athletic

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа станет героем документального фильма Amazon Prime. Об этом сообщает The Athletic.

Документальный фильм будет посвящён восстановлению Куртуа после травм в этом сезоне: разрыва передней крестообразной связки, который произошёл в августе 2023 года перед началом нынешнего сезона, и разрыва внутреннего мениска правого колена в марте этого года.

Кино будет включать в себя интервью с самим Куртуа, членами его окружения, а также с персоналом мадридского клуба.

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Ранее Prime снимал документальные фильмы о «Реале», а также о бывшем защитнике «Королевского клуба» Рафаэле Варане, и в течение года следил за «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ювентусом» в рамках сериала «Всё или ничего».

32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 233 матча, в которых 94 раза сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.