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Мозес Кобнан: если «Краснодар» станет чемпионом России, то я перекрашу волосы

Мозес Кобнан: если «Краснодар» станет чемпионом России, то я перекрашу волосы
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал, на что готов, если по итогам сезона его клуб станет чемпионом России.

«Если «Краснодар» станет чемпионом России, то я перекрашу волосы в чёрно-зелёный цвет. Всё может быть. Возможно, побреюсь наголо. Всё увидим», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Мозес перешёл в «Краснодар» в начале 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был словацкий «Железиарне».

Напомним, московское «Динамо» в настоящий момент с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром».

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