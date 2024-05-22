Гасперини: чемпионат Италии в последние годы добился значительного прогресса

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о прогрессе чемпионата страны.

«Думаю, чемпионат Италии в последние годы добился значительного прогресса. Наши команды выходят в финалы, мы улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА. Что касается нашей команды, участие в таких матчах только помогает в развитии», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 22 мая, «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы с немецким «Байером». Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале Лиги конференций итальянская «Фиорентина» встретится с греческим «Олимпиакосом» в среду, 29 мая.