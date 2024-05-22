Оздоев: провёл отличный чемпионат — впервые за сезон сыграл 50 матчей

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал свои выступления в чемпионате Греции.

«Я провёл отличный чемпионат. По результативности — это вообще мой лучший сезон в карьере. Я впервые за сезон сыграл 50 матчей. Было совсем чуть-чуть игр, которые я пропустил. Наверное, я один из нескольких футболистов, который сыграл практически все матчи в сезоне», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в чемпионате Греции ПАОК с Оздоевым в составе заработал 80 очков и оформил чемпионство. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка. В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Полное интервью с Оздоевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.