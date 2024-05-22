Магомед Оздоев признался, что скучает по жизни в России

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что скучает по России, где прожил всю свою сознательную жизнь.

«Вижу, что в России за мной следят. Иногда скидывают знакомые. Мне всегда приятно, когда пишут. Главное, чтобы писали хорошее (улыбается). Я скучаю по родине. Всю сознательную жизнь я прожил в России», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

Полное интервью с Оздоевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.