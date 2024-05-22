В Пресненском суде Москвы подтвердили иск Павла Мамаева к бывшей супруге

В Пресненском суде города Москвы подтвердили информацию о подаче бывшим футболистом сборной России Павлом Мамаевым искового заявления к своей бывшей жене Алане Мамаевой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее из электронной базы портала судов общей юрисдикции Москвы стало известно, что Павел Мамаев обратился в Пресненский суд города Москвы с исковым заявлением к своей бывшей супруге.

В электронной базе указывается о регистрации искового заявления Мамаева о взыскании неосновательного обогащения со своей экс-супруги.

В своей игровой карьере 34-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.