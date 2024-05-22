Дарвин Нуньес рассказал об отношении к оскорбительным комментариям фанатов

Центральный нападающего «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес рассказал, что старается избегать просмотра комментариев, касающихся своей игры, поскольку оскорбительные фразы фанатов плохо влияют на него.

«С того момента, как ты начинаешь играть, и до завершения карьеры всегда найдётся кто-то, кто будет критиковать тебя.

Я избегаю читать оскорбительные комментарии. Раньше я часто просматривал их, и это повлияло на меня. Тот, кто говорит, что эти негативные комментарии на них не влияют, лжёт. Негативные комментарии, направленные в ваш адрес, всегда будут влиять на вас.

Теперь я ни на что не смотрю, даже на хорошее. Если игра складывается для меня плохо, я полагаюсь на свою семью. Я стараюсь смеяться вместе со своей семьёй и не показывать сыну свой гнев. То, что произошло в игре, уже есть, и всегда есть возможность сыграть лучше в следующем матче», — приводит слова Нуньеса The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.