Магомед Оздоев рассказал, в чём секрет ПАОКа в прошедшем сезоне

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев ответил, в чём секрет греческого клуба в прошедшем сезоне.

«В первую очередь – плодотворная работа всех людей ПАОКа: начиная от простого жителя Салоников, который влюблён и живёт клубом, и заканчивая работником на базе, который стрижёт газон и готовит всё для команды. Работа всех людей дала такой результат. А самая главная заслуга в чемпионстве — это Иван Игнатьевич Саввиди. Он душой и сердцем болеет и переживает за команду. Постоянно делает всё, чтобы команда была наверху», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам прошедшего сезона ПАОК завоевал золотые медали чемпионата Греции по футболу. Оздоев выступает за клуб с лета прошлого года.