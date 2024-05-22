Моуринью может быть назначен на пост технического директора саудовской «Аль-Кадисии»

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным источника, Жозе Моуринью близок к назначению на пост технического директора cаудовской «Аль-Кадисии».

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес другие клубы из Саудовской Аравии и «Фенербахче» из чемпионата Турции по футболу.