«Шинник» продлил контракт с Дмитрием Черышевым

Ярославский «Шинник» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Черышевым. Об этом сообщает пресс‑служба команды. При этом срок нового соглашения с 55‑летним специалистом не уточняется.

«Тренер с нами! Сегодня футбольный клуб «Шинник» и главный тренер команды Дмитрий Николаевич Черышев достигли договорённости о продолжении сотрудничества! Вместе мы сила! Впереди новые победы!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Отметим, что Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. Свою тренерскую карьеру российский специалист начал в 2003 году.

Напомним, «Шинник» после 33 туров в нынешнем розыгрыше Первой лиги набрал 48 очков. Команда из Ярославля занимает седьмое место в турнирной таблице.