Бурунов, Харламов, Жуков, Кафанов и другие звёзды пожелали Торопу скорейшего выздоровления

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео в своём официальном сообществе «ВКонтакте». Клуб показал, как известные тренеры и звёздные люди желают голкиперу московской команды Владиславу Торопу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле после тяжёлой травмы головы, полученной в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Слова поддержки Славе от наших звёздных болельщиков и тренеров, под руководством которых ему довелось поработать. Ждём скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении в официальном сообществе ЦСКА во «ВКонтакте».

Напомним, после этой травмы голкипер перенёс операцию в Москве. Сегодня, 22 мая, стало известно, что Владислав Тороп выписан из больницы.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Шесть матчей он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.