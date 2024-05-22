Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бурунов, Харламов, Жуков, Кафанов и другие звёзды пожелали Торопу скорейшего выздоровления

Бурунов, Харламов, Жуков, Кафанов и другие звёзды пожелали Торопу скорейшего выздоровления
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео в своём официальном сообществе «ВКонтакте». Клуб показал, как известные тренеры и звёздные люди желают голкиперу московской команды Владиславу Торопу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле после тяжёлой травмы головы, полученной в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Слова поддержки Славе от наших звёздных болельщиков и тренеров, под руководством которых ему довелось поработать. Ждём скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении в официальном сообществе ЦСКА во «ВКонтакте».

Напомним, после этой травмы голкипер перенёс операцию в Москве. Сегодня, 22 мая, стало известно, что Владислав Тороп выписан из больницы.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Шесть матчей он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

Материалы по теме
Голкипер ЦСКА Тороп выписан из больницы после травмы головы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android