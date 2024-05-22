Павел Мамаев подал в суд иск на свою бывшую супругу

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев обратился в Пресненский суд города Москвы с исковым заявлением к своей бывшей жене Алане Мамаевой. Об этом сообщает электронная база портала судов общей юрисдикции Москвы.

В электронной базе указывается о регистрации искового заявления Мамаева о взыскании неосновательного обогащения со своей экс-супруги.

Напомним, осенью 2023 года в СМИ появились сообщения, что у футболиста имеется долг по алиментам на их общую с Аланой Мамаевой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.

В своей игровой карьере 34-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.