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Экс-жена Мамаева сообщила, что футболист требует суд взыскать с неё больше 10 млн рублей

Экс-жена Мамаева сообщила, что футболист требует суд взыскать с неё больше 10 млн рублей
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Бывшая супруга Павла Мамаева Алана Мамаева отреагировала на иск бывшего футболиста сборной России в отношении неё, поданный в Пресненский районный суд Москвы.

«Как же они меня. То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трёхлетней давности. Опять 25! Сколько можно? Уже сил моих нет», — сказала Алана Мамаева в своих соцсетях.

При этом экс-жена футболиста прикрепила видео с исковым заявлением футболиста, на котором значится сумма, которую Мамаев требует взыскать. Она составляет больше 10 млн рублей.

СКРИНШОТ ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ АЛАНЫ МАМАЕВОЙ

СКРИНШОТ ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ АЛАНЫ МАМАЕВОЙ

Фото: Соцсети Аланы Мамаевой

Напомним, ранее из электронной базы портала судов общей юрисдикции Москвы стало известно, что Павел Мамаев обратился в Пресненский районный суд города Москвы с исковым заявлением к своей бывшей супруге. В электронной базе указывается о регистрации искового заявления Мамаева о взыскании неосновательного обогащения со своей бывшей жены. В самом суде подтвердили данную информацию.

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