Мирзоян предположил, почему Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении

Член исполкома Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Наир выбрал то, что ему по душе. Может быть, он оценил свои возможности и подумал, что ему будет сложно пробиться в состав сборной России. Или подумал: сборная Армении будет выступать за право на участие на Евро и чемпионата мира, и он там засветится. Много вариантов, и мы не можем знать, почему он выбрал. Но это его право!

У нас же бразильцы приняли российское гражданство, и они решили, что их привлекут в сборную. Но мы можем об этом только предположить. На сегодняшний день смена команды происходит везде. Люди ищут, где им будет выгоднее», — цитирует Мирзояна Sport24.