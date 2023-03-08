Озбилиз: хорошо, что Тикнизян будет выступать за сборную Армении

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.
«Это очень хорошо! Я играл против него этой зимой на сборах в Дубае, увидел на бумаге фамилию, сказал, что он точно армянин. Очень рад, раз он играет в «Локомотиве», то у него есть определённые качества, Наир усилит нашу сборную. Молодой игрок, есть потенциал, самое главное, что всем сердцем хочет играть за сборную, и он это доказал.
На этой позиции играет защитник Жирайр Маргарян, который в очень хорошей форме сейчас. У нас всегда было мало левых защитников, но Маргарян сейчас в порядке, и я жду от него многого. Но, безусловно, Тикнизян поможет сборной Армении, конкуренция сделает их сильнее», — цитирует Озбилиза Metaratings.
- 8 марта 2023
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:44
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:19
-
18:14
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:40