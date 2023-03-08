Озбилиз: хорошо, что Тикнизян будет выступать за сборную Армении

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Это очень хорошо! Я играл против него этой зимой на сборах в Дубае, увидел на бумаге фамилию, сказал, что он точно армянин. Очень рад, раз он играет в «Локомотиве», то у него есть определённые качества, Наир усилит нашу сборную. Молодой игрок, есть потенциал, самое главное, что всем сердцем хочет играть за сборную, и он это доказал.

На этой позиции играет защитник Жирайр Маргарян, который в очень хорошей форме сейчас. У нас всегда было мало левых защитников, но Маргарян сейчас в порядке, и я жду от него многого. Но, безусловно, Тикнизян поможет сборной Армении, конкуренция сделает их сильнее», — цитирует Озбилиза Metaratings.