Источник: матч Россия — Ирак пройдёт в Санкт-Петербурге

Товарищеский матч сборных России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге, информирует «Спорт-экспресс».

Отмечается, что игра национальных команд России и Ирака запланирована на 26 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести два товарищеских матча в начале весны. Как указывалось, 23 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта — с командой Ирака в Сочи. Однако, судя по всему, матч с Ираком состоится на день раньше и пройдёт в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах и турнирах по решению Международной (ФИФА) и Европейской (УЕФА) федераций футбола из-за политической ситуации в мире.