Желько Петрович: если за Россию выйдут молодые, то от Ирака можно получить и 0:4

Бывший тренер сборной Ирака Желько Петрович высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной России, о чём ранее писали некоторые СМИ. По мнению Петровича, россияне могут крупно уступить команде Ирака, если выпустят на поле молодых игроков. Также Петрович уверен, что на матч Россия — Ирак в Багдаде собралось бы около 60 тысяч зрителей.

«Играть против Ирака в Ираке всегда тяжело. Фанаты гонят команду вперёд, при этом сами игроки сильны. Ирак играет у себя дома впервые за 10 лет из-за санкций. Когда я был тренером, мы проводили домашние матчи в Катаре, ОАЭ, где нас поддерживали 300 болельщиков. По сути у нас не было поддержки. Плюс тогда были коронавирусные времена. Мы приезжали на сбор в отель и узнавали, что восемь человек из состава слегли с болезнью. Летели в Ливан через несколько дней и прибавлялось ещё четверо с короной. Всё время пребывания в Корее сидели на карантине, и только в Эмиратах или Катаре всё было нормально, не считая пустого стадиона. Теперь Ирак играет дома, и я подготовил команду к этому моменту, чтобы у неё всё было отлично.

Я подчистил команду, изменил состав практически целиком, подтянув молодых игроков. И большинство из них выступало на недавнем Кубке наций Персидского залива. Когда я проводил чистку, меня критиковали, но сейчас все счастливы. До меня в сборную приглашали футболистов в основном из трёх лидирующих клубов, я же отсмотрел матчи всех команд из середины, нижней части турнирной таблицы и нашёл талантливых ребят. Я спросил президента федерации, хочет ли он, чтобы я расчистил состав и подготовил команду на ближайшие 5-7 лет. Получил положительный ответ и отобрал ребят в возрасте 19-22 года. И сейчас мы можем увидеть, что эти парни за хорошие деньги переходят в клубы Катара, ОАЭ. Так что для сборной России может получиться интересный матч с мотивированным соперником. Плюс команда сможет сменить обстановку — на стадионе гарантированно соберётся тысяч 60 зрителей. И легко там России точно не будет.

Игра может развиваться в любую сторону. Плюс сейчас никто не скажет, каким составом сыграла бы Россия — сильнейшим или молодым. Я считаю, что, если ехать на такую игру, надо везти сильнейших, потому что атмосфера на стадионе будет такая, словно это финал чемпионата мира. Ни на одном другом товарищеском матче не будет такого ажиотажа. И если выйдут молодые, можно получить и 0:3, и 0:4, что негативно скажется на имидже страны. Но я бы рекомендовал России провести эту игру», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».