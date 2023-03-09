Колыванов: в Питере любят футбол и сборную России. Надеюсь, на Ирак придёт полный стадион

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал решение перенести место проведения товарищеской встречи между национальными командами России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург. Матч должен пройти в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена».

«Конечно, здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Тем более давно не играли в России. Как мне кажется, очень хорошая новость для наших болельщиков.

В Питере любят футбол и сборную России. Надеюсь, придёт полный стадион. Наша сборная давно не играла в России — в родной стране. Поэтому будем болеть и ждать, чтобы были полные трибуны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.