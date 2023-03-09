Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: в Питере любят футбол и сборную России. Надеюсь, на Ирак придёт полный стадион

Колыванов: в Питере любят футбол и сборную России. Надеюсь, на Ирак придёт полный стадион
Комментарии

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал решение перенести место проведения товарищеской встречи между национальными командами России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург. Матч должен пройти в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена».

«Конечно, здорово, что Россия проведёт матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Тем более давно не играли в России. Как мне кажется, очень хорошая новость для наших болельщиков.

В Питере любят футбол и сборную России. Надеюсь, придёт полный стадион. Наша сборная давно не играла в России — в родной стране. Поэтому будем болеть и ждать, чтобы были полные трибуны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Новость по теме
Анатолий Бышовец: интерес к сборной России вызван в том числе зрелищным футболом в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023