Анатолий Бышовец: интерес к сборной России вызван в том числе зрелищным футболом в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.

«Что касается матча Россия — Ирак в Санкт-Петербурге, то происходят изменения в благоприятном направлении. Сборная России играет, у тренеров есть возможность держать руку на пульсе: например, рассмотреть игроков на перспективу. То, что сейчас делает Валерий Карпин — это просто необходимо.

Как мне кажется, сейчас большой интерес к сборной России вызван в том числе достаточно сильным и зрелищным футболом в РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах РФС провести два товарищеских матча: со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и с национальной командой Ирака в Сочи 27 марта.