«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Рашфорд открыл счёт на шестой минуте

Сегодня, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает испанский «Бетис». Встреча идёт на стадионе «Олд Траффорд».

Маркус Рашфорд открыл счёт в игре на шестой минуте, хозяева забили быстрый гол. Бруну Фернандеш справа прострелил в штрафную, где мяч от защитника отскочил к Рашфорду. Форвард на замахе усадил на пятую точку Луиса Фелипе и мощным выстрелом справа вогнал мяч под перекладину.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр). «Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С и напрямую вышел в 1/8 финала. В квартете они смогли опередить такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».