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Боков дал совет вратарям после ситуации с Торопом в матче Кубка России

Боков дал совет вратарям после ситуации с Торопом в матче Кубка России
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Бывший футболист «Зенита» и московского ЦСКА Максим Боков высказался о тяжёлой травме голкипера армейцев Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом». Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сине-бело-голубые оказались удачливее — 5:4. Вратарь ЦСКА был вынужден покинуть поле на 36-й минуте игры.

«ЦСКА нащупал ключ к «Зениту». Но питерцы тоже не лыком шиты и готовились к матчу, изучали сильные стороны. Соглашусь, что маленькая скамейка запасных ЦСКА сыграла свою роль в матче. Но что имеем, то имеем.

По ситуации с Торопом могу сказать одно — вратарям надо выходить пожёстче. Хотя судьи говорят, что не имеет право с коленом выходить, но если такие ситуации случаются? Что тогда судьи скажут? Вратари должны быть хозяевами своей штрафной», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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