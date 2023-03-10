«Жена устроила кордебалет». Агент рассказал, почему Беланов не заиграл в Германии

Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, почему у обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова не сложилась карьера в немецкой «Боруссии» Мёнхенгладбах.
«Контракт ему сделали неплохой — всё-таки обладатель «Золотого мяча». К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Немецкий футбол сам по себе непростой, а «Боруссия» тогда была лидером Бундеслиги. Не «Бавария», не Дортмунд, а Мёнхенгладбах! В команде и кроме Беланова хватало звёзд. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных.
Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет (супругу Беланова обвинили в краже вещей в магазине. — Прим. «Чемпионата»). Игорь всё отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Всё может быть», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:
- 10 марта 2023
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