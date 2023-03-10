«Абрамовича поддерживали два президента России». Уникальные истории от агента из СССР

У меня уникальный собеседник. Он присутствовал на ЧМ-1966 в Англии, помогал Льву Яшину, приятельствовал с Валерием Лобановским, делал первые трансферы из СССР в Европу и более 25 лет работал на знаменитого футбольного агента Пини Захави. Человек-эпоха!

Несмотря на почтенный возраст (87 лет), Яков Гершензон по-прежнему крепок памятью и бодр духом. Беседуя с ним, словно соприкасаешься с самой историей. Проникнитесь её духом и вы.

«Я был единственным евреем на ЧМ-1966»

— Вы играли в футбол?

— «Переростком» привлекался в юношескую сборную Молдавии — один год мне в документах отняли. После окончил институт физкультуры, работал с детскими командами, входил в тренерский совет федерации футбола республики. В 31 год мне посчастливилось побывать на чемпионате мира в Англии. Думаю, я был единственным евреем на турнире (смеётся).

— Как вы туда попали?

— Как председатель тренерского совета Федерации футбола Молдавии я часто бывал на совещаниях в Москве. И когда формировалась делегация СССР на ЧМ-1966, глава всесоюзной федерации Гранаткин включил в неё и меня. Есть, правда, у меня ещё одно соображение на этот счёт…

— Расскажите и нам.

— В Лондоне жил дальний родственник моей жены по фамилии Левин. Он ещё в 1930-х из Молдавии пешком пошёл в Европу. Устроился в Англии, занимался кожей, сделал на этом состояние. Перед чемпионатом мира меня вызвали в КГБ в Кишиневе и начали расспрашивать: поддерживаете ли связь, пишет ли письма, отправляет ли посылки? Я честно признался, что даже не знаком с ним. Мне сказали, что это неважно, и попросили привезти ему подарки из Союза. Помогли в «Берёзке» (валютный магазин в СССР. — Прим. «Чемпионата») купить самовар и банку чёрной икры. Левин должен был приехать ко мне в Сандерленд, где жила вся советская делегация. Но команда дошла до полуфинала, и нас отвезли в Лондон на матч за третье место. Там с ним и встретились. Руководитель нашей группы тоже со мной поехал.

— Товарищ из КГБ?

— Ну а как ты думаешь, если он везде со мной ходил?

— А какое комитетчикам было дело до этого Левина?

— Хотели познакомиться, узнать, кто такой. Деталей не знаю: они по-английски говорили. Левин нас кока-колой угостил, подарил каждому по паре перчаток, вот и всё.

«Мне повезло связаться с Пини Захави. Левандовски, Неймар — его клиенты»

— Как развивалась ваша карьера дальше?

— Возглавлял юношескую сборную Молдавии. На турнире «Надежда» среди команд союзных республик заняли третье место. Из этого состава процентов 90 ребят потом играли за «Молдову» (предшественник «Нистру». — Прим. «Чемпионата»). Некоторые дошли до сборных СССР. А один из моих футболистов много лет помогал Луческу в «Шахтёре».

— Спиридон?

— Точно, Саша Спиридон! Я его в деревне нашёл, мальчиком, он у меня дома спал. Потом Спиридон играл за юношеские команды СССР, за сборную Молдавии. В Кишинёве я работал директором республиканской школы олимпийского резерва. Месяцев пять назад приезжал в Молдавию, проведал её. То же примитивное здание, которое я строил, стоит до сих пор. И поле, которое при мне закладывали. По местным меркам кое-какие успехи и заслуги у меня были. Но в Израиле всё это не имело значения. Здесь я никому не был нужен. Без языка вообще никуда не устроиться.

Яков Гершензон Фото: из личного архива Якова Гершензона

— Когда эмигрировали?

— В октябре 1978 года. Поступил в местное спортивное училище, типа техникума. Но база была лучше, чем у нас в инфизе: бассейны, футбольных полей штук пять, баскетбольные залы. И мы, эмигранты, окончившие в Союзе институт, год изучали там язык и терминологию. В конце 1979 года я его окончил, получил диплом. Кое-как освоил иврит. Но тренерской работы не было — нас же здесь никто не знал. С большим трудом устроился в среднюю школу физруком. В соседней школе трудился Пётр Саблер, заслуженный тренер СССР по акробатике. Сейчас ему уже 96 лет. Просто чудеса здесь творил! В Израиле вообще такого вида спорта не знали, а теперь чемпионами Европы становятся. Со мной в училище учился Лёва Любарский, основной центральный защитник «Нефтчи» из Баку. Хотел в футболе найти работу, но у него не получилось — тоже в школе преподавал.

— Как же у вас получилось?

— Мне повезло связаться с Пини Захави. И он в меня поверил.

— Он уже тогда был футбольным агентом?

— Начинающим. К тому времени Пини продал всего одного футболиста — Ави Коэна в «Ливерпуль». Теперь-то он большой агент. Левандовски, Неймар — его клиенты. А тогда Пини работал журналистом в газете «Хадашот».

— Чем же вы его подкупили?

— Говорю: «Пини, я всех в советском футболе знаю. Отправьте меня на Евро-1988». Его идея заинтересовала. Захави нашёл деньги на поездку. Я связался со знакомыми ребятами из Кишинёва, жившими в Канаде и Америке, и мы вместе прилетели в Германию. Почти месяц были рядом с командой, общались, наводили мосты. За это время близко сошлись с Колосковым, Лобановским. В то время СССР и Израиль не поддерживали дипломатических отношений. Как раз многие нарушенные связи восстанавливались. Распад Советского Союза уже был на носу. И мы взялись привезти в Израиль на товарищеский матч киевское «Динамо» — в то время фактически сборную СССР. И в 1989 году сделали это. Это было что-то необыкновенное!

— Трудно было такое дело провернуть?

— Очень! Сразу после чемпионата Европы я полетел в Москву к Колоскову и в Киев к Лобановскому. Выложил наше предложение. Валерий Васильевич усомнился: «Нас ни за что не пустят из Москвы в Израиль». Договорились так: «Динамо» летит на сборы в Штутгарт, а уже оттуда добирается до Тель-Авива. Лобановский сказал: «Давайте попробуем — беру ответственность на себя».

— А из Германии в Израиль как попали?

— Денег не было, но Пини как-то договорился с «Люфтганзой», и они бесплатно предоставили динамовцам самолёт из Франкфурта в Тель-Авив. Ещё и формой обеспечили! Какую им встречу устроили — не передать словами. В те годы из Союза миллион человек в Израиль переехали. На местный 40-тысячник тысяч 60 набилось. А на следующий год, в 1990-м, на товарищеский матч в Тель-Авив уже сборная СССР приехала. Впервые с 1956 года, представляешь? Потом я привозил сюда «Днепр», а в Москву — юношескую команду Израиля. Налаживали футбольные связи между странами.

Валерий Лобановский и его помощники на Евро-1988 Фото: Rust/Getty Images

— В чём был интерес Захави в этой истории?

— Ну как же! Он вовсю готовился к агентской работе и уже тогда умел рассмотреть потенциал в игроках. Пини хорошо знал европейский и особенно английский футбол, а с советским его знакомил я. Он понимал, что этих людей можно устроить в Европе. И не ошибся.

— Вы их уже на Евро обхаживали?

— Нет, в Германии я футболистам не надоедал. Мельком с кем-то общался, а предметно стали обсуждать варианты уже в Израиле. Пини сразу понял, что это лучшие футболисты Европы, одни из лучших в мире на то время. Просто положение в стране и в мире было непростое: большой Советский Союз постепенно распадался, и никто не мог нормально устроиться на Западе. Денег не было, людям не платили. Хаос полный! Но нам это в итоге оказалось на руку. Я за 10 лет, с 1990 по 2000 год, перевёз в Израиль человек 30 из России, Украины, Беларуси, Узбекистана и других республик.

— Кем вы официально числились?

— Футбольным агентом. У нас с Захави были офис, с секретаршей, как положено. Больше четверти века мы проработали вместе, до 2016 года.

— В конце 1980-х лицензий ещё не было?

— Тогда не было. А я так всю жизнь и проработал без лицензии. И у Пини тоже её не было и нет. Никто и никогда не спрашивал у нас лицензию. Никогда. В 1990-е пошло лицензирование, но я не участвовал в этом деле.

— Работали за процент от трансферов?

— Конечно. Все деньги шли на банковский счёт конторы, и каждый получал свою долю.

— Первые трансферы трудно осуществлялись?

— Ведущим футболистам сборной СССР Пини было легко найти клубы в Европе. Беланова он в Мёнхенгладбах устроил, Юрану «Бенфику» нашёл, Олегу Кузнецову — «Глазго Рейнджерс», Саленко — испанский «Логроньес». И потом ещё много ребят перевезли на Запад. Например, Серёжа Кандауров отыграл четыре сезона в Хайфе, стал чемпионом, выиграл Кубок. А потом Пини продал его в «Бенфику». Сейчас Сергей как беженец живёт в Португалии, работает в юношеской команде. Когда «Бенфика» в Лиге чемпионов попала на «Маккаби», его как ветерана клуба брали на игру в Хайфу. Коля Кудрицкий — тоже мой футболист. Вот у меня кубок его у ног стоит.

— Что за кубок?

— Приз лучшему футболисту Израиля. Когда он погиб, мы с моим партнёром Норманом отвезли его на Украину на похороны. Израиль не давал места — опять-таки «Люфтганза» выручила. Я тогда кубок забрал, чтобы не пропал, и так он у меня и остался.

— Что же всё-таки стало причиной его гибели? Одни говорят: заснул, другие — что был выпивши.

— Я организовал товарищескую встречу сборных Израиля и Украины в Хайфе. Коля тоже должен был играть, но почему-то на этот матч его не взяли. Он поехал за рулём встретиться со знакомыми ребятами. А на обратном пути… Не знаю, что тебе сказать. Он в принципе не употреблял крепкие напитки — пива мог иногда выпить. Короче, случилась авария. Причины мне неизвестны. Жена его осталась с дочерью в Израиле, второй раз вышла замуж.

— Граффити Кудрицкого до сих пор украшают стадион «Бней-Иегуды».

— Его там до сих пор помнят. Самое интересное, что в «Днепре» Кудрицкий не был прямо-таки основным. Меня Женя Кучеревский, тренер, попросил: «Яша, возьми его, он тебе поможет». Коля не попал в «Маккаби» из Хайфы или Тель-Авива, где много платили. Его взяла самая простая, деревенская команда — «Бней-Иегуда». Но они от него получили удовольствие — такие голы забивал! В том числе Уварову. Весь квартал, где стадион стоит, его обожал. Куда бы ни пришёл с семьёй — денег не брали, кормили бесплатно. Такой герой для болельщиков был.

«Жена Беланова устроила кордебалет в Германии»

— Первым продавали Беланова?

— Наверное, его. Мы с Пини и Игорем летали в Мёнхенгладбах, подписывали бумаги в клубе. Контракт ему сделали неплохой — всё-таки обладатель «Золотого мяча». К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Немецкий футбол сам по себе непростой, а «Боруссия» тогда была лидером Бундеслиги. Не «Бавария», не Дортмунд, а Мёнхенгладбах! В команде и кроме Беланова хватало звёзд. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных. Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет (супругу Беланова обвинили в краже вещей в магазине. — Прим. «Чемпионата»). Игорь всё отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Всё может быть.

Игорь Беланов Фото: David Cannon/Getty Images

— Как Юран уезжал в «Бенфику»?

— Я с ним разговаривал через Лобановского и Чубарова (многолетний администратор киевского «Динамо» и бывший тесть Юрана. — Прим. «Чемпионата»). В Португалии Сергей очень сильно себя проявил — и в «Бенфике», и в «Порту». Везде был лидером, забивал.

— А в жизни?

— Бесшабашный парень. Юран не станет делать то, что ему не нравится. Но в Португалии его все любили. Через много лет мы с Захави приезжали в Лиссабон, Порту, разговаривали с тренерами. Юрана до сих пор помнят. Кулькова мы тоже хотели устроить в «Бенфику» — он уже у нас был. Но потом Романцев стал президентом «Спартака», и они без нас этот трансфер сделали — не знаю, каким образом. Василий тоже хорошо себя в Португалии зарекомендовал.

— Как Саленко в Испанию отправляли?

— С ним очень гладко всё прошло. Саленко с юношеских лет много забивал. Красавчик был, его все любили. Пини потом пробивал ему повышение зарплаты в Испании. Но через два-три года все они — Беланов, Юран, Саленко — решили, что в состоянии решать эти вопросы без нашей помощи. Тот же Саленко долго не мог никуда устроиться. Заканчивал где-то в Польше.

— О ком из игроков остались самые добрые воспоминания?

— Очень хорошие отношения сложились с Олегом Кузнецовым. Прямой, конкретный и в то же время интеллигентный человек. Уважал себя и других. И игрок классный.

«Лобановский любил коньячок. Ему привозили французский»

— Как вас Лобановский воспринимал? Он всё-таки казался довольно суровым и немногословным человеком.

— Так я же с ним давным-давно знаком был! Как-то поехал в Сочи от молдавской федерации — присмотреть место для сборов нашей команды. А Лобановский работал старшим тренером «Днепра». Мой администратор знал Валерия Васильевича и нас познакомил. Мы как-то сразу сдружились и душевно провели эти три-четыре дня. Он приглашал меня к себе в номер, общались.

— Коньячком Валерий Васильевич не угощал?

— Он коньячок любил, это точно. Ему привозили французский. И в номере у него было припасено. Но в этом ничего такого не было. Если Валерий Васильевич и позволял себе рюмочку, то только после работы. Ему это совершенно не мешало. Из известных мне тренеров только Лобановский после двухразовых тренировок собирал на ужине всех помощников, администраторов. Все сидели за одним столом! Валерий Васильевич очень хороший человек был. Действительно, со стороны он казался серьёзным, даже суровым, но мне очень повезло.

— В чём?

— Когда он уже вернулся из арабских стран, я в каждый свой приезд в Киев ходил к нему в гости. Познакомился с семьёй, дочкой Светой. А Аду Панкратьевну, жену Васильича, впервые в жизни свозил в Израиль. Они оба очень набожные были.

— Вот это неожиданно. Лобановский — набожный?

— Очень верующий человек был! Не напоказ — в душе. Я их в Израиле познакомил с батюшкой. Он приезжал в гостиницу, где киевляне на сборах жили. Но, как и каждый тренер, Лобановский имел суеверия. Когда я прилетал в Киев, он мне говорил: «Яша, если ты невезучий — не ходи на игру. Смотри мне, не испорти всё». А после победы говорит Суркису, президенту клуба: «Пусть Яша и на следующий матч приезжает».

Яков Гершензон, Валерий Лобановский, главный тренер сборной Израиля Шломо Шарф и его помощник Ицхак Шум Фото: из личного архива Якова Гершензона

«Официантка так разволновалась, что пролила суп Яшину на брюки»

— Я слышал, что вы Льву Яшину помогали. Правда?

— О, с Яшиным у нас особые дела. Я находился в Германии и хотел попасть в Москву на матч в честь юбилея Яшина. Позвонил Мише Гершковичу, а он и говорит: «Сейчас во Франкфурте собрались футболисты сборной мира, человек пять — ты не мог бы их сопроводить?» С деньгами тогда у федерации было туго — отправлять своего человека в Германию было накладно. Я помчался в аэропорт. Думали, полетим «Люфтганзой», а нас посадили на рейс «Аэрофлота». Прилетаем в Москву: всех футболистов пустили, а меня — нет.

— Как так?

— С израильским паспортом нужна была виза, а у меня её не было. После уговоров Миши Гершковича меня всё-таки пропустили. Я побывал на игре сборных СССР и мира. Тогда и познакомился с Яшиным и его женой Валентиной. Лев Иванович работал у Колоскова в федерации футбола. У нас в Израиле целая история была.

— Так расскажите.

— Фактически под имя Яшина я нашёл деньги, чтобы принять сборную Советского Союза. Всех топ-футболистов того поколения. Всё организовали красиво: показали гостям Израиль, свозили на Мёртвое море. А Яшину главный врач сборной, тоже русскоговорящий, организовал обследование в больнице. Поставили ему новый протез на ногу. Через три дня команда улетела, а Лев Иванович остался ещё на несколько дней. Мы их с Валентиной перевели в «Шератон», большую, пятизвездочную гостиницу и все эти дни были рядом с ними.

Лев Яшин и Яков Гершензон Фото: скриншот из книги

— Каким человеком был великий вратарь?

— Ты не представляешь, какой это был человек! Я много о нём читал, но в жизни он оказался совсем другим. Расскажу одну историю: мы сидели в ресторане в центре Тель-Авива, обедали. Яшин с Валентиной и я с женой. Обслуживала русскоязычная официантка — девушка из Москвы. Она так разволновалась, увидев легенду футбола, что пролила суп Яшину на брюки. Как они все перепугались — для них это было ЧП страшное! А Яшин спокойно сказал: «Не переживайте, всё в порядке. Не наказывайте девушку».

«Абрамовича поддержали правительство и президент России. Им нужен был выход в Европу»

— Вы знакомы с Абрамовичем?

— Два раза обедали вместе — в Москве и в Израиле. Когда Абрамович заинтересовался покупкой футбольного клуба, общий знакомый устроил встречу в России. Я привёз Захави. Ткаченко присутствовал. Вечером мы посидели в ресторане, всё обговорили, а на следующий день Пини с Романом улетели в Англию, на какую-то игру. Кажется, в Манчестер. Тогда всё и закрутилось, но дальше уже без меня.

— И каким вам показался Роман Аркадьевич при личном общении?

— Очень хороший, простой человек. И в футболе разбирался. Не как специалист, конечно, но как болельщик. А как олигарх Абрамович чётко понимал, чего хочет и что делать.

— Абрамович сразу приценивался конкретно к «Челси»?

— Нет-нет, они искали команду. Пини в английском футболе всех знал и предложил Абрамовичу несколько вариантов. Ему понравился «Челси».

Пини Захави (справа) и Алекс Фергюсон Фото: Mike Egerton/Getty Images

— По вашим ощущениям, Абрамович реально интересовался футболом или рассматривал «Челси» как своего рода пропуск в высшее английское общество?

— Если и была такая мода, то как раз Абрамович её и учредил. До него никто из советских, российских олигархов своего клуба не имел. В Англии не было ни арабских, ни американских инвесторов. Абрамович был одним из первых и остался одним из лучших. Всю душу вложил в «Челси».

— Почему же он в России не купил себе клуб — ЦСКА или «Спартак»?

— Учти, какого уровня он был олигарх и в каких кругах вращался. Его поддерживали правительство и два президента России. Им нужен был выход в Европу. А Лондон — это был пик с точки зрения престижа. Для всех. И Абрамович всё сделал как следует. Он себе (или ему кто-то) поставил цель выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии — и добился её. Большой футбол — это политика.

— Допускаете, что ему сверху, скажем так, рекомендовали купить «Челси»?

— Я допускаю, что ему не мешали, а, наоборот, поддержали его. Думаю, Абрамович сам бы не мог решиться на такое дело. Это вопрос миллиардов. Однако его сильно поддержали, и ему было легко работать. Но и российскому футболу сколько пользы Роман принёс — оплачивал контракт главного тренера сборной, построил в Тольятти одну из лучших на тот момент академий в Европе. Помогал ЦСКА, олимпийской команде… Да кому он только ни помогал!

— Как вы думаете, он ещё вернётся в футбол?

— Думаю, вряд ли. Его поставили в тупик с «Челси». Но главное: лучше того, что он пережил, уже не может быть ничего. Абрамович достиг всего в футболе, его любят и уважают болельщики и бывшие футболисты. Наверняка в душе он остаётся болельщиком «Челси», однако не думаю, что он захочет организовать серьёзный футбольный проект ещё где-то. Смысла не вижу.

Роман Абрамович и его «Челси» с кубком Лиги чемпионов Фото: Darren Walsh/Getty Images

— С кем ещё из футбольных миллиардеров вы знакомы?

— Дружим с Михаилом Черны́м. Тоже олигарх, занимался никелем, из Москвы. Он уже много лет живёт в Израиле. Когда Миша держал софийский «Левски», я им каждый год устраивал сборы здесь.

— К Андрею Шевченко случайно не имели отношения?

— Близкий мне человек. С тех времён, как он приезжал с «Динамо» на сборы в Израиль, поддерживаем хорошие отношения. Когда он играл в «Милане», я как-то попросил два билета на игру команды — для сына и его жены. Андрей ответил: не вопрос, в такой-то гостинице будут билеты. И сделал, да не просто на трибуну — в VIP! Потом я его встречал в Москве на финале Лиги чемпионов — помнишь ту игру?

— Спрашиваете! Как не помнить.

— И Грант, наш израильский тренер, его не поставил. Испугался чего-то. Очень мы с Пини расстроились, что Андрей не вышел. Конечно, «Челси» проиграл без него.

«Сёмина в Киев по дружбе устроил, бесплатно»

— Почему в последние годы футболистов из бывшего Союза практически не было в Израиле?

— Потому что футбол в России, на Украине и на всём постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили $ 5 тысяч в месяц, то сейчас платят $ 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до $ 20 тысяч. Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи.

— Справедливо российские команды выбросили из всех международных турниров?

— Это совершенно неправильно. Категорически неправильно! Понятно, что спорт и политика тесно связаны — точно так же, как искусство и политика. Возьмите индивидуальные виды: человек посвящает всю жизнь спорту, а в итоге не может никуда поехать. Да и за футболистов обидно — кто знает, на сколько их отстранили от международных турниров? А если на 10 лет? Я внимательно слежу за чемпионатом России — что вам сказать? Он и был-то неважный, а сейчас — ещё хуже. Очень жалко.

— Вы реально смотрите РПЛ?

— Почти все игры смотрю! Слежу за «Спартаком», «Локомотивом». За «Локо» стал болеть, потому что там мой друг Сёмин почти всю жизнь работал. Мы и сейчас с ним на связи. Я его в «Динамо» Киев устраивал.

— Надо же. А подробнее?

— Сёмин сидел без работы, а Киеву нужен был тренер. Я по телефону всё организовал. По дружбе, бесплатно. Всё прошло гладко. Сёмин сам написал в моей книге: «В «Динамо» Киев меня Яша Гершензон устроил».

— Как вы думаете, Юрий Палыч ещё вернётся, покажет класс?

— Сёмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре. У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него всё хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю почему.

Юрий Сёмин и Александр Алиев (слева) в киевском «Динамо». Через пару лет они воссоединятся в «Локо» Фото: Anton Denisov/Getty Images

— Как вам из Израиля видится: стоит России стремиться из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола?

— Специалистам из федерации футбола, наверное, виднее. Но я бы хотел, чтобы Россия осталась в Европе. Возможно, в Азии российским командам дадут играть, однако глобально от этого перехода они ничего не выиграют. Моё мнение: пусть ждут — три года, четыре, сколько понадобится. Рано или поздно всё это кончится.