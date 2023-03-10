«Сочи» — «Оренбург»: гости довели счёт до разгромного

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).

Гости в очередной раз забили, сделав счёт 3:0. На 68-й минуте Иван Башич получил пас от Лукаса Веры, сместился к центру и аккуратно покатил мяч в самый угол, доведя цифры на табло до разгромных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.