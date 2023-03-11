Эдуард Мор: как бы «Факел» ни старался играть надёжно в обороне, «Спартак» их раскатает

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с воронежским «Факелом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Накануне этого матча все обстоятельства, конечно, складываются в пользу «Спартака». Во-первых, команда в очень хорошей форме, что показала игра против дисциплинированного и сильного «Урала». Спартаковцы создали у его ворот очень много моментов, что мало кому удаётся. Кроме того, спартаковцы будут злые, потому что у них отобрали победу в этом матче. А «Факел», конечно, рассчитывал на то, чтобы обыграть «Химки» в первом туре, но сделать этого не получилось. Команда показала, что она ровно такая, как и была — бойцовские качества, стандарты, максимально простая игра и огромная самоотдача. Конечно, всё это будет и в Москве. Но как бы «Факел» ни старался играть надёжно в обороне, «Спартак» их раскатает, гол будет уже в первом тайме.

Будут ли судьи более бережны к «Спартаку»? Хуже всего, когда судьи начинают, грубо говоря, отмазываться. От этого нужно уходить, просто судить то, что есть. И ещё не надо судей так громко чествовать перед матчами. Как чествовали перед «Уралом» Мешкова — и он почувствовал себя главным действующим лицом. Когда чествуют игроков — это нормально, и если он даже провалил матч, то в следующем матче может исправиться. С судьями это не работает. И я удивлен словам Каманцева, который сказал, мол, футболисты тоже ошибаются. Это абсолютно неуместное сравнение. Это как хирург: если он одним неправильным решением убьёт пациента на операции, а следующие сто проведет здорово, это ситуацию не спасёт. Так что судья должен просто незаметно и хорошо делать своё дело», — приводит слова Мора «РБ Спорт».