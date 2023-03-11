Орещук прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси» через «Урарту»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна в армянский «Урарту» для дальнейшего перехода в «Челси».

«Такое возможно, почему бы и нет? Тем более, насколько я понимаю с первой минуты в трансфере принимает участие Нобель Арустамян, помогает по поводу перехода в «Челси». Родной брат Нобеля сейчас спортивный директор в «Урарту», и сам Нобель в хороших отношениях с владельцем команды Джеваном Челоянцем. Я не удивлюсь, если это так будет.

Если есть возможность перейти в «Челси» и такая политическая ситуация, то как ещё сделать? Один из единственных вариантов, если не самый единственный. Нужно найти клуб, с кем хорошие отношения, это нормальная история.

ФИФА запрещает клубам «прослойку». Это означает, что Захарян сейчас должен разорвать свой контракт и переходить в «Урарту», чтоб летом смогли продать, такая же история как с Хвичей Кварацхелией. А если он летом перейдёт, то только зимой в «Челси». Нельзя переходить в клуб и через месяц продать, но в принципе это возможно, просто ФИФА и УЕФА сразу могут наказать клубы, потому что понятно, для чего делается. Если уходить, то это надо делать сейчас же. В моём понимании, это нормальный способ. Но мне неинтересна финансовая составляющая», — приводит слова Орещука Metaratings.